Напишите вопросы к сказке Ер-тостик . Пожалуйста

Гость: Гость:

1.Кто по профессии был Ерназар? А. продавец В. пастух С. скотовод Д. безработный 2. Что случилось в степи? А. дождь В. град С. джут Д. потоп 3. Что старуха достала из сундука и сварила? А. лошадиный тостик В. коровий хвостик С. баранье ушко Д. лошадиное брюшко 4. Что Ер-Тостик взял с собой в дорогу на поиски братьев? А. железную стрелу, деревянную палку, резиновые сапоги В. деревянную стрелу, железную палку, железные сапоги С. железную стрелу, деревянную палку, деревянные сапоги Д. железную стрелу, железную палку, железные сапоги 5.Когда братья заблудились и потеряли весь скот, кто остался от табуна? А. белый баран В. черный конь С. рыжая кобыла Д. серый козел 6. Как звали самую младшую дочь хозяйки юрты? А. Кенжекей В. Бекторы С. Ак-Тюс 7. Остановился ли Ерназар на ночлег в урочище Соркудук? А. да В. нет 8. Что отдал Ерназар Бабе Яге? А. нож В. точилку С. спички Д. кость 9. Кто смог поймать Шалкуйрыка? А. Кенжекей В. Ерназар С. Ер-Тостик Д. джигиты 10. Что случилось с Ер-Тостиком и Шалкуйрыком ? А. провалились в подземное царство змеиного хана Баны В. заблудились в степи С. провалились в подводное царство Д. их поймала Баба-яга и связала 11. Кто встретился на пути Ер-Тостика по дороге к Темир -хану? А. Ветер-богатырь, Всевидящий глаз,Чуткий вор, Богатое Ухо, Гороглотатель,Озерокат В. Вор-богатырь, Ветроног, Чуткое ухо, Горокат, Озероглотатель, Всевидящий Глаз С. Чуткий Ветер, ухо-Богатырь, Вор, Большегор, Озерокат, Чуткий Глаз 12. Сколько нитей должно было остаться, чтобы уцелел конь Ет-Тостика? А. одна В. две С. три 13. Как Темир-хан решил уничтожить Ер-Тостика и его богатырей? А. увезти в лес и убить В. сжечь в сарае из толстого железа С. связать и утопить 14. В чем была смерть Шоин-Кулака? А. В яйце В. в цыплятах С. утке Д. в зайце 15. Что указало на счастливое возвращение Ер-Тостика? А. развязанный платок и родившийся верблюжонок В. убежавший конь и потерянный платок С. родившийся жеребенок и перевязанный платок