Al-Al2O3-?-Al(OH)3-aL(SO4)3-Na Al(OH)4
Химия
Al-Al2O3-?-Al(OH)3-aL(SO4)3-Na Al(OH)4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al--Al2O3--?--Al(OH)3--Na[Al(OH)4]--Al2(SO4)3 1)2Al+Fe2O3=2Fe+Al2O3 2)Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O 3)AlCl3+3RbOH=Al(OH)3+3RbCl 4)2Al(OH)3+3H2SO4=Al2(SO4)3+6H2O 5)Al(OH)3+NaOH=Na[Al(OH)4] 6)2Na[Al(OH)4]+4H2SO4= Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 8H2O
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