какие приспособления для опыления : (сосна) (берёза) (лещина) (ветриница)
Биология
какие приспособления для опыления : (сосна) (берёза) (лещина) (ветриница)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запилення вітром, коли невагомий пилок переноситься з потоками повітря, дуже поширене в природі. Так запилюють багато дерев, як, наприклад, дуб, ясен і сосна, а також кукурудза й злакові. Що запилюють вітром рослини змушено робити величезну кількість пилку, щоб збільшити шанси її влучення на рильце відповідного рослини. Пилок повинна бути дуже легкої, щоб "плисти" по повітрю; вона майже невагома. Якщо струснути дозрілу сережку ліщини, що цвіте гілку хвойного дерева або тимофіївку лугову, ви побачите в повітрі ціла хмара пилку. У деяких рослин є крихітні повітряні пухирці, які допомагають пилку подольше протриматися на вітрі.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите уравнения реакции, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: Na-NaH; Na-NaOH-Na2CO3-CaCO3
Физика
1.Сколько потребуется времени, чтобы спортсмену массой 70 кг, развивающему мощность 0,7 кВт, подняться по канату длинной 6 м? 2.Какую работу соверш...
Русский язык
Экономика