какие приспособления для опыления : (сосна) (берёза) (лещина) (ветриница)

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Запилення вітром, коли невагомий пилок переноситься з потоками повітря, дуже поширене в природі. Так запилюють багато дерев, як, наприклад, дуб, ясен і сосна, а також кукурудза й злакові. Що запилюють вітром рослини змушено робити величезну кількість пилку, щоб збільшити шанси її влучення на рильце відповідного рослини. Пилок повинна бути дуже легкої, щоб "плисти" по повітрю; вона майже невагома. Якщо струснути дозрілу сережку ліщини, що цвіте гілку хвойного дерева або тимофіївку лугову, ви побачите в повітрі ціла хмара пилку. У деяких рослин є крихітні повітряні пухирці, які допомагають пилку подольше протриматися на вітрі.