что такое оппозиционная партия?какую роль играют оппозиционые партии в политической жизни страны?
География
что такое оппозиционная партия?какую роль играют оппозиционые партии в политической жизни страны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оппозиционная партия - партия,критикующая власть РОль: если есть оппозиционные партии,то в стране есть демократия или она уже складывается ( пример - СССР, ну и Россия сейчас)
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