Алфавит. Какие бывают буквы. Чем отличаются звуки от букв.

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Алфавит. Какие бывают буквы. Чем отличаются звуки от букв.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В алфавите гласные и согласные. Буквы мы пишем, а звуки слышим.
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