Амалсыздан жане ерiккеннен синоним

Қазақ тiлi
Амалсыздан жане ерiккеннен синоним
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. амалсыздан- шарасыз, еріксізлажсыздан, ықтиярсыздан 2. еріккеннен- іссіздіктен,әрекетсіздік, бостан- босқа.
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