Анализ стихотворения Анны Ахматовой"Было душно от жгучего света"

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Анализ стихотворения Анны Ахматовой"Было душно от жгучего света"
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Автор: Гость
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Гость:
Было душно от жгучего света, А взгляды его - как лучи. Я только вздрогнула: этот Может меня приручить. Наклонился - он что-то скажет.. . От лица отхлынула кровь. Пусть камнем надгробным ляжет На жизни моей любовь. Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! И я не могу взлететь, А с детства была крылатой. Мне очи застит туман, Сливаются вещи и лица, И только красный тюльпан, Тюльпан у тебя в петлице. Как велит простая учтивость, Подошел ко мне, улыбнулся, Полуласково, полулениво Поцелуем руки коснулся - И загадочных, древних ликов На меня поглядели очи.. . Десять лет замираний и криков, Все мои бессонные ночи Я вложила в тихое слово И сказала его напрасно. Отошел ты, и стало снова На душе и пусто и ясно. "Перед весной бывают дни такие " Перед весной бывают дни такие Под плотным снегом отдыхает луг, Шумят деревья весело-сухие, И теплый ветер нежен и упруг. И лёгкости своей дивится тело, И дома своего не узнаешь, И песню ту, что прежде надоела, Как новую, с волнением поешь. Тема: "Весна"
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