Английский язык 4 класс Послушай аудиозапись номер 16 и выбери из каждой пары предложений это который читает диктор Отметь его галочкой

Английский язык
Английский язык 4 класс Послушай аудиозапись номер 16 и выбери из каждой пары предложений это который читает диктор Отметь его галочкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто прослушай как можно внимательнее, и в этот момент читай одно из предложений. Если диктор сказал то, чего нет в этом предложении, отмечай следующее.
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