Ари гажап ари онай такрыбына ангиме курау
Қазақ тiлi
Ари гажап ари онай такрыбына ангиме курау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ана туралы бұл өмірге бізді анамыз кнлтіреді сондықтан ананы сыйлау керек ана баға жетпес дүние оған ештеңе тең келмейдіатаң дәулетің анаң жәннатың деп бекерге айтпаған
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