Напишите сочинение КАК Я ВСТРЕЧАЮ ГОСТЕЙ

Технология
Напишите сочинение КАК Я ВСТРЕЧАЮ ГОСТЕЙ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я узнаю,что приходят гости я всячески прихорашиваюсь и жду их прихода. Когда гости приходят я радушно встречаю их, накрываю на стол, подготавливаю салаты, а если гости-дети, то еще торт и каких-нибудь конкурсов,что бы развлечь мелкатню. Так же радушно проважаю их и убираю со стола.
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