Напишите сочинение КАК Я ВСТРЕЧАЮ ГОСТЕЙ

Гость: Гость:

Когда я узнаю,что приходят гости я всячески прихорашиваюсь и жду их прихода. Когда гости приходят я радушно встречаю их, накрываю на стол, подготавливаю салаты, а если гости-дети, то еще торт и каких-нибудь конкурсов,что бы развлечь мелкатню. Так же радушно проважаю их и убираю со стола.