Арифметический ребус OXOXO + AXAXA = OXOXOX
Математика
Арифметический ребус OXOXO + AXAXA = OXOXOX
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
OXOXO AXAXA OXOXOX Записали в столбик. Складываются два питяразрядных числа и получаем шестиразрядное, из этого следует, что первое число в получившемся числе будет единица (О=1). Теперь смотрим , что О+А=10+Х, если О=1, то А+1=10+Х, что бы это выполнялось, А должно быть = 9 (меньшее не дает появления десятки), отсюда следует, что Х тоже = 0. Проверим 10101 90909 101010 все совпало )))
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