Ауыспалы мағынадағы сөз тіркесін табыңыз........ А)ашық алан B)ашық терезе C)ашық жер Е)ашық кітап
Қазақ тiлi
Ауыспалы мағынадағы сөз тіркесін табыңыз........ А)ашық алан B)ашық терезе C)ашық жер Е)ашық кітап
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Китапты кой .кой момын жануар.жуз саны беске болинеди .рышыктын жузи откир екен .сунгип жуз
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