Ауыспалы мағынадағы сөз тіркесін табыңыз........ А)ашық алан B)ашық терезе C)ашық жер Е)ашық кітап

Қазақ тiлi
Ауыспалы мағынадағы сөз тіркесін табыңыз........ А)ашық алан B)ашық терезе C)ашық жер Е)ашық кітап
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Китапты кой .кой момын жануар.жуз саны беске болинеди .рышыктын жузи откир екен .сунгип жуз
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