Автобус проходит расстояние от города до деревни за 3,5 часа ,а легковая автомашина за 2,5 часа Найдите скорость легкового автомобиля если известно что она больше скорости автобуса на 30 км/ час .Решите задачу составив уравнение.

Математика

Автобус проходит расстояние от города до деревни за 3,5 часа ,а легковая автомашина за 2,5 часа Найдите скорость легкового автомобиля если известно что она больше скорости автобуса на 30 км/ час .Решите задачу составив уравнение.

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