Автобус проходит расстояние от города до деревни за 3,5 часа ,а легковая автомашина за 2,5 часа Найдите скорость легкового автомобиля если известно что она больше скорости автобуса на 30 км/ час .Решите задачу составив уравнение.

Математика
Автобус проходит расстояние от города до деревни за 3,5 часа ,а легковая автомашина за 2,5 часа Найдите скорость легкового автомобиля если известно что она больше скорости автобуса на 30 км/ час .Решите задачу составив уравнение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч скорость автобуса,тогда скорость автомашины х+30 км/ч,составим уравнение: 3,5*х=(х+30)*2,5 3,5х=2,5х+75 3,5х-2,5х=75 х=75-скорость автобуса 2)75+30=105(км/ч)-скорость легковушки
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