Помогите написать план основания рима? 5 класс

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За римськими легендами, Рим був заснований двома братами — Ромулом та Ремом, онуками царя Нумітора. Підступний брат царя Амулій поклав немовлят у кошик і вкинув у води Тибру, прирікаючи їх на вірну загибель. Брати були врятовані й вигодувані вовчицею. Вони заснували Рим, але посварилися. Рем був убитий, а Ромул став першим царем Рима. Його громадянами стали сабіни і латини, які називали себе римлянами. Вплив на римлян справляли купці з Греції та Карфагена і сусіди з півночі — племена етрусків.