Автобус ща 1 ч проехал 60 км затем еще 240км за 5ч.Какова средняя скорость автобуса на всем пути? задача 10.5

Физика
Автобус ща 1 ч проехал 60 км затем еще 240км за 5ч.Какова средняя скорость автобуса на всем пути? задача 10.5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость равна: "весь путь разделить на всё время в пути" v=L/t; L=60+240=300 км; t=1+5=6 ч; v=300/6=50 км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1. Определите способ образования слова дворец 2. Определите способ образования с??ова бездонный
Ответить
Другие предметы
Как разобрать слово лесной по составу
Ответить
Математика
Лыжник прошел 2 ч со скоростью 9км/ч. После этого он шел пешком еще полчаса со скоро??тью 3км/ч. Какой путь продела лыжник?
Ответить
Химия
Расставить коэффициенты и расписать уравнение в ионно-молекулярном виде : Na2S+HNO3=NaNO3+H2s и стрелочка вверх
Ответить
История
Внешняя политика в 1801-1812 кратко
Ответить