Автобус ща 1 ч проехал 60 км затем еще 240км за 5ч.Какова средняя скорость автобуса на всем пути? задача 10.5
Физика
Автобус ща 1 ч проехал 60 км затем еще 240км за 5ч.Какова средняя скорость автобуса на всем пути? задача 10.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость равна: "весь путь разделить на всё время в пути" v=L/t; L=60+240=300 км; t=1+5=6 ч; v=300/6=50 км/ч.
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