Автобус ща 1 ч проехал 60 км затем еще 240км за 5ч.Какова средняя скорость автобуса на всем пути? задача 10.5

Физика

Автобус ща 1 ч проехал 60 км затем еще 240км за 5ч.Какова средняя скорость автобуса на всем пути? задача 10.5

Автор: Гость