Берілген атаулардың қай топқа жататынын анықта A)жер- су аттары B)кісі аттары C)үй-жануарларларына қойылған D)жылкылардың аттары
Қазақ тiлi
Берілген атаулардың қай топқа жататынын анықта A)жер- су аттары B)кісі аттары C)үй-жануарларларына қойылған D)жылкылардың аттары
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЖАЛҚЫ ЕСІМГЕ ЖАТАДЫ ҒОЙ АЛ ЖАЛҚЫ ЕСІМ ЗАТ ЕСІМНІҢ БІР ТҮРІ САЛАСЫ ТАРМАҒЫ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Если расстояние между городами Москва и Дели 4,500 км, что соответствует : 6 см на кар??е, каково расстояние между София и Баку?Если на той же карт...
Русский язык
Помогите пожалуйста, написать сочинение по тексту: А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро - это п...
Русский язык
Вставь пропущенные окончания прилагательных у старинн... здания про лучш... друга тих... голос горяч .... молоко перв ... снега добр ... делом от б...