Берілген атаулардың қай топқа жататынын анықта A)жер- су аттары B)кісі аттары C)үй-жануарларларына қойылған D)жылкылардың аттары

Қазақ тiлi
Берілген атаулардың қай топқа жататынын анықта A)жер- су аттары B)кісі аттары C)үй-жануарларларына қойылған D)жылкылардың аттары
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Гость:
ЖАЛҚЫ ЕСІМГЕ ЖАТАДЫ ҒОЙ АЛ ЖАЛҚЫ ЕСІМ ЗАТ ЕСІМНІҢ БІР ТҮРІ САЛАСЫ ТАРМАҒЫ
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