Без чего невозможно представить современное человеческое общество

История
Без чего невозможно представить современное человеческое общество
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Евр не возможно приставить без телефона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
10 мм * 1 см. что больше получить решение
Ответить
Обществознание
Что включает в себя понятие культуры как достижение челоанеа в преобразовании ми??а
Ответить
Биология
Молекулы воды несущая на одном конце положительный заряд а на другом отрицательн??й заряд называется
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста зделать 1) Өнерлі жектек жалғау. 2) Көлік табыс септік . 3) Мекте?? септік жалғау. пожалуйста
Ответить
Английский язык
Письмо другу на английском где-то 10 предложений
Ответить