Что включает в себя понятие культуры как достижение челоанеа в преобразовании ми??а

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Человек как существо духовное не может ограничиваться только материальным существованием. Ему для жизни необходимы и благоприятные природные условия, и полноценное питание, и комфорт, и современные технические средства. Но нельзя ограничиться только этими благами. Жизнь человеческого духа не менее существенна для общества и самого человека. Надо понимать, что истинно человеческое в человеке тесно связано с духовной сферой общественной жизни.