Без мови нашої юначе й народу нашого нема Помогите поставить роздилові знаки
Українська мова
Без мови нашої юначе й народу нашого нема Помогите поставить роздилові знаки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без мови нашої,юначе, й народу нашого нема. Юначе - я виділив комами оскільки це звертання.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Физика
Автомобиль,едущий с выключенным мотором ,стал тормозить и спустя 2 с остановился. ?? какой скоростью ехал автомобиль в момент начала торможения, ес...