Без мови нашої юначе й народу нашого нема Помогите поставить роздилові знаки

Українська мова
Без мови нашої юначе й народу нашого нема Помогите поставить роздилові знаки
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Автор: Гость
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Гость:
Без мови нашої,юначе, й народу нашого нема. Юначе - я виділив комами оскільки це звертання.
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