Без союзные предложения из рассказа му му тургенев
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Без союзные предложения из рассказа му му тургенев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С того дня он уж ей н е давал покоя: куда, бывало, он а ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из‑за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит.
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