Без союзные предложения из рассказа му му тургенев

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Без союзные предложения из рассказа му му тургенев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 С того дня  он уж ей н е давал покоя: куда, бывало, он а ни пойдет,  он  уж тут как тут,  идет ей навстречу,  улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг  вытащит из‑за пазухи и  всучит ей, метлой перед ней пыль  расчистит.   
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