Без союзные предложения из рассказа му му тургенев

Гость: Гость:

С того дня он уж ей н е давал покоя: куда, бывало, он а ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из‑за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит.