Библиотечный фонд школы за год увеличился на 125 процентов.Сколько книг стало в школьной библиотеки если первоначально в ней было:а)400 книг;б)600 книг?

Математика
Библиотечный фонд школы за год увеличился на 125 процентов.Сколько книг стало в школьной библиотеки если первоначально в ней было:а)400 книг;б)600 книг?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как у нас увеличился НА, а не к примеру в 1.25 раза формулировка, то мы тут будем суммировать. А) 400 + 1.25*400= 400+500=900 Б) 600 +1,25*600= 600 + 150 = 750 1.25 это и есть 125% так как при переводе процентов в доли нужно делить их на сто
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