Биография а.с пушкина

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Биография а.с пушкина
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Гость:
Александр Сергеевич Пушкин биография Родился: 6 июня 1799 г., Москва Умер: 10 февраля 1837 г., Санкт-Петербург Супруга: Наталья Николаевна Гончарова (в браке с 1831 г. до 1837 г.) Образование: Императорский Царскосельский лицей (1811 г.–1817 г.) Дети: Наталья Пушкина, Мария Пушкина, Александр Александрович Пушкин, Григорий Александрович Пушкин
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