Какое количество теплоты необходимо для плавления 5 кг льда, взятого при температ??ре 0 °C
Физика
Какое количество теплоты необходимо для плавления 5 кг льда, взятого при температ??ре 0 °C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L-лямда Q=mL Q=5*332000=1660000Дж
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