Какое количество теплоты необходимо для плавления 5 кг льда, взятого при температ??ре 0 °C

Физика
Какое количество теплоты необходимо для плавления 5 кг льда, взятого при температ??ре 0 °C
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L-лямда Q=mL Q=5*332000=1660000Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как называется а) одна тысячная доля тонны б) одна десятая метра в) одна двадцать ч??твертая доля суток г) одна шестидесятая доля часа д) одна тыся...
Ответить
Обществознание
Сложности формирования среднего класса в россии
Ответить
Физика
Какое количество теплоты потребуется для плавления 24,5 кг алюминия,взятого при те??пературе 20 градусов?
Ответить
Геометрия
Найдите углы прямоугольной трапеции если один из ее углов равен 30 градусов.
Ответить
Математика
Найдите площадь прямоугольника абсурд двумя способами 5б средняя школа номер2 заводоуковск
Ответить