Биография Лев Николай Толстой много

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Лев Николаевич Толстой-русский писатель, живший с 1828 года по 1910 год. Глубина к ему таланту, внимание к внутреннему миру и душе человека поставили уже первые произведения Толстого в числе лучших творений русской литературы. Так, он создает сборник рассказов о Крымской войне << Севостопольские рассказы >> (1855), в котором изображает не только и не столько войну, сколько человека на войне. Молодой писатель не просто наблюдает военную жизнь со стороны, а переживает её на своём опыте.<< Севостопольские расказа >> послужили Толстому подготовкой к великому роману-эпопее <<Война и мир>>