Будь ласка напишіть твір на тему Люди різних професій не можуть обійтися один без одного
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Будь ласка напишіть твір на тему Люди різних професій не можуть обійтися один без одного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши так: Я досить давно розумію що навіть люди у яких професії як лікар чи міліціонер не можуть обійтися один від одного.Томущо кожній людині потрібна допомога різних професій.Лікар коли тяжко захворіє ходе до іншого лікіра і так з кожною професією.Кожна людина хоч має,а хоч немає професію всеодно потерпає допомоги.Як моральної так і фізичної.Отже професії це дуже потрібна роль у житті людей.
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