Будь ласка напишіть твір на тему Люди різних професій не можуть обійтися один без одного

Гость: Гость:

Напиши так: Я досить давно розумію що навіть люди у яких професії як лікар чи міліціонер не можуть обійтися один від одного.Томущо кожній людині потрібна допомога різних професій.Лікар коли тяжко захворіє ходе до іншого лікіра і так з кожною професією.Кожна людина хоч має,а хоч немає професію всеодно потерпає допомоги.Як моральної так і фізичної.Отже професії це дуже потрібна роль у житті людей.