9х-(3х-4)=2(3х+1) решите уравнение пожалуйста!!
Математика
9х-(3х-4)=2(3х+1) решите уравнение пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х-3х+4=6х+2 9х-3х-6х-=2-4 -х=-2 х=-2/-1=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У кастрюле было молоко пёс отпил 1/5 всего молока , а кот 1/3 остатка . после чего в кастрюле осталось 1,2 литров
Химия
Напишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следущие превращ??ния: CuO-->CuSO4-->CuCl2-->Cu(NO3)2-->Cu(OH)2-->CuO...
Литература
Химия