Напишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следущие превращ??ния: CuO--gt;CuSO4--gt;CuCl2--gt;Cu(NO3)2--gt;Cu(OH)2--gt;CuO.Запишите наблюдаемые явления каждой из реакции
Химия
Напишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следущие превращ??ния: CuO--gt;CuSO4--gt;CuCl2--gt;Cu(NO3)2--gt;Cu(OH)2--gt;CuO.Запишите наблюдаемые явления каждой из реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O ( голубая окраска)CuSO4 + CaCl2 = CuCl2 + CaSO4 ( белый осадок)CuCl2 + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2AgCl ( белый осадок)Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 = 2NaNO3 ( синий осадок)Сu(OH)2 -> CuO + H2O
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