Напишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следущие превращ??ния: CuO--gt;CuSO4--gt;CuCl2--gt;Cu(NO3)2--gt;Cu(OH)2--gt;CuO.Запишите наблюдаемые явления каждой из реакции

Химия

Напишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следущие превращ??ния: CuO--gt;CuSO4--gt;CuCl2--gt;Cu(NO3)2--gt;Cu(OH)2--gt;CuO.Запишите наблюдаемые явления каждой из реакции

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