Приключения незнаки и его друзей вопросы чему учился незнайка и почему он не мог ни чему научиться

Литература
Приключения незнаки и его друзей вопросы чему учился незнайка и почему он не мог ни чему научиться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да он вообще лентяем был
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