Вещество ,которое в водном растворе диссоциирует на ионы: 1)CuO 2)H2SiO3 3)Na3PO4 4)AgOH
Химия
Вещество ,которое в водном растворе диссоциирует на ионы: 1)CuO 2)H2SiO3 3)Na3PO4 4)AgOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na3PO4 = 3Na(+) + PO4(-3)Диссоциация процесс обратимый.Ответ: 3)
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