У кастрюле было молоко пёс отпил 1/5 всего молока , а кот 1/3 остатка . после чего в кастрюле осталось 1,2 литров
Математика
У кастрюле было молоко пёс отпил 1/5 всего молока , а кот 1/3 остатка . после чего в кастрюле осталось 1,2 литров
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