У кастрюле было молоко пёс отпил 1/5 всего молока , а кот 1/3 остатка . после чего в кастрюле осталось 1,2 литров

Математика

У кастрюле было молоко пёс отпил 1/5 всего молока , а кот 1/3 остатка . после чего в кастрюле осталось 1,2 литров

Автор: Гость