Расскажите различные виды счисления пожалуйста!!!!
Информатика
Расскажите различные виды счисления пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще обычно систем счисления от 2 до 36, ограничение колвом цифр+колвом букв в латинском алфавите. Если придумывать другие знаки то можно расширить до бесконечности.
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