Будет ли работать в невесомости поршневой жидкостный насос? Ответ аргументируйте
Физика
Будет ли работать в невесомости поршневой жидкостный насос? Ответ аргументируйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всасывающие насосы в вакууме действовать не могут, так как жидкость в них поступает под действием атмосферного давления.
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