Бұғанасы қатқан сөзінің мағынасы(10 баллов)

Қазақ тiлi
Бұғанасы қатқан сөзінің мағынасы(10 баллов)
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Адамның дене мүшесі.бел омыртқасы)
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