Бурый медведь и панда относятся к одному семейству-медвежьих. В чем главное разли??ие между ними?

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Бурый медведь и панда относятся к одному семейству-медвежьих. В чем главное разли??ие между ними?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Место обитания и пища
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