Час правління хаммурапі припадає на першу и другу половину 18 століття
История
Час правління хаммурапі припадає на першу и другу половину 18 століття
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хаммурапі 1792-1750 рр до н. ери
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От 2 станций расстояние между которыми 30 км одновременно в противоположных направлениях удаляются друг от друга отправляются два поезда Один идет ...
Русский язык
Напишите пожалуйста название стиха Некрасова,где много или хотя бы есть непроизн??симые согласные,кроме "Как ты кротка,как ты прекрасна"
Українська мова
Речення а) прикладки, що потрібно писати з дефісом (2 речення) б) з прикладки, що пот??ібно писати в лапках (2 речення). Пажалуйста помогите!!!