Части какого растения рекомендовал Леонардо да Винчи для приготовления желтой краски?
Химия
Части какого растения рекомендовал Леонардо да Винчи для приготовления желтой краски?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леонардо? Если да, то "листья и стебли чистотела." Потому что они дают желтый сок.
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