Частота колебаний нитяного маятника равна 2Гц Сколько колебаний совершит этот ма??тник за 1 минуту

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Ν = 2 Hz = 2 (1/c) - тело совершает 2 колебания в секунду. Следовательно, за время t = 1 мин = 60 с тело совершит n = ν*t = 2*60 = 120 (колебаний) Ответ: за 60 секунд тело совершит 120 колебаний. PS ν - греческая буква, читается "ню". Используется в физике для обозначения частоты колебаний