Человек болеет сахарным диабетом с нарушения функции какой железы и какого гормо??а это связано
Биология
Человек болеет сахарным диабетом с нарушения функции какой железы и какого гормо??а это связано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это нарушение работы поджелудочной железы которая вырабатывает инсулин. Инсулин это и есть гормон.
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