Дать характеристику Московского княжества на рубеже 13-14 веков?

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Вели́кое кня́жество Моско́вское — средневековое русское феодальное государство. Первоначально уделВеликого княжества Владимирского, с середины XIV века в результате превращения Владимира в наследственное владение московских князей — великое княжество, возглавившее процессобъединения русских земель вединое государство. С 1330-х до 1480 года московские князья, за редкими исключениями, — держатели ханскоговеликокняжеского ярлыка, за получение которого они боролись с двумя другими крупными княжествами: Тверским иСуздальско-Нижегородским