Дать характеристику Московского княжества на рубеже 13-14 веков?
История
Дать характеристику Московского княжества на рубеже 13-14 веков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вели́кое кня́жество Моско́вское — средневековое русское феодальное государство. Первоначально уделВеликого княжества Владимирского, с середины XIV века в результате превращения Владимира в наследственное владение московских князей — великое княжество, возглавившее процессобъединения русских земель вединое государство. С 1330-х до 1480 года московские князья, за редкими исключениями, — держатели ханскоговеликокняжеского ярлыка, за получение которого они боролись с двумя другими крупными княжествами: Тверским иСуздальско-Нижегородским
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Рассчитать силу F с помощью которой можно уравновесить силу тяготения действующу?? на шар массой 1 кг подвешеный к одному плечу рычага
Английский язык
Ook at my toy dool.It's got two eyes,a nose and a mouth.She has orange hair.my dool is very beautiful!как этот текст прочитать по русс,англиск,прои...
Право
Даю 30 баллов !С чем может быть связано создание новых международно-правовых норм?(??кажите любые два обстоятельства) какие международные организац...
Русский язык