Человек стоящий на льду бросает камень. В каком направлении человек может подскальзнуться?Почему?
Физика
Человек стоящий на льду бросает камень. В каком направлении человек может подскальзнуться?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он может упасть назад, так как сила трения произойдет
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