Самая большая по пратижёнасти сухапутная граница у России
География
Самая большая по пратижёнасти сухапутная граница у России
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Гость:
С Финляндией — 1325,8 км
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