Самая большая по пратижёнасти сухапутная граница у России

География
Самая большая по пратижёнасти сухапутная граница у России
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С Финляндией — 1325,8 км 
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