ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ) Длина ребра куба ABCDA1B1C1D1 равна 2а, точ ка Р — середина отрезка ВС. Найдите: а) расстояние между серединами отрезков B1D и АР; б) угол между прямыми B1D и АР 4. Дан вектор b {0;_2_; 0}. Найдите мно...

Геометрия

ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ) Длина ребра куба ABCDA1B1C1D1 равна 2а, точ ка Р — середина отрезка ВС. Найдите: а) расстояние между серединами отрезков B1D и АР; б) угол между прямыми B1D и АР 4. Дан вектор b {0;_2_; 0}. Найдите множество точек M, для которых ОМ ∙ b= 0, если О — начало координат.

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