Чем экскурсия отличается отличается от экспедиции?

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Экспедиция - это путешествие, которое проводятся с учащейся и студенческой молодежью с целью изучения истории родного края, окружающей среды, явлений социальной жизни, цивилизации, исследования географических, этнографических, исторических объектов с использованием технических средств передвижения или без них. а экскурсия - это коллективное посещение выдающихся мест с образовательной, учебно-воспитательной, научной или развлекательной целью. Длятся экскурсии в среднем до одних суток. Они четко подразделяются на три типа: на природу, в сферу хозяйственной деятельности, в сферу культурной деятельности.