Проблемы и экологии решение их (река кама)
География
Проблемы и экологии решение их (река кама)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проблемы экологии реки,это то что сбрасывают отходы,ядохимикаты и мусор в реку,надо перестать мусорить и всё будет нормально,надо организовать место,чтоб выбрасывали мусор и выливали ядохимикаты и отходы в одно место и изменить водо-режим и экономить воду
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