Проблемы и экологии решение их (река кама)

Гость: Гость:

Проблемы экологии реки,это то что сбрасывают отходы,ядохимикаты и мусор в реку,надо перестать мусорить и всё будет нормально,надо организовать место,чтоб выбрасывали мусор и выливали ядохимикаты и отходы в одно место и изменить водо-режим и экономить воду