Чем интересен роман И.А.Гончарова ''Обломов'' современному читателю? Помогите сочи??ение написать, пожалуйста!!!
Литература
Чем интересен роман И.А.Гончарова ''Обломов'' современному читателю? Помогите сочи??ение написать, пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй в интернете найти и смотря как тебе написал интернет, напиши свое . Ты можешь написать ,что Обломов человек у которого нет интереса к жизни и к обществу, меменькин сынок , напиши про Штольца - друг детсва , напиши про Ольгу , про Захара и т.ддд
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