Чем интересен роман И.А.Гончарова ''Обломов'' современному читателю? Помогите сочи??ение написать, пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Попробуй в интернете найти и смотря как тебе написал интернет, напиши свое . Ты можешь написать ,что Обломов человек у которого нет интереса к жизни и к обществу, меменькин сынок , напиши про Штольца - друг детсва , напиши про Ольгу , про Захара и т.ддд