Чем интересны слова муравей и муравейник

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Чем интересны слова муравей и муравейник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они однокоренные. Муравей - корень и у первого, и у второго слова
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