Чем можно объяснить обращение адыгов за покровительством к России??? помогите по??алуйста!!!
История
Чем можно объяснить обращение адыгов за покровительством к России??? помогите по??алуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеждой на помощь и поиском сильного союзника.
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