Помогите пожалуйста написать сочинение на тему ,,дом,,

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Что значит для человека дом? Кому-то важно знать, что его где-то ждут, кому-то важно самому заботиться о близких, а кто-то, живя в одиночестве, дорожит комфортом и уединением. Человек, не имеющий дома, вряд ли может чувствовать себя вполне счастливым. Многие писатели размышляют над проблемой психологического дискомфорта человека, которому некуда вернуться. В книгах Дж. Роулинг «Гарри Поттер» главный герой попадает на воспитание к тете и дяде. С одной стороны, он живет с родными ему людьми, а с другой, там он чувствует себя чужим. Тетя и дядя не умели любить никого, даже своего сына, которому дали уродливое воспитание. А к Поттерам они относятся враждебно из-за того, что мать Гарри (сестра Петуньи Дурсль) вышла замуж за волшебника. В итоге Гарри находит свой настоящий дом в школе «Магии и Волшебства Хогвартс». Именно здесь он встречает своих друзей и учится отличать добро от зла, принимать ответственные решения. Со временем у него пропадает потребность возвращаться к Дурслям, и свои каникулы он проводит либо в школе, либо у Рона со своими друзьями. В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» тоже есть герой, не имеющий родного уголка. Сын богатейшего вельможи (графа Безухова) Пьер был незаконнорожденным ребенком. Старший Безухов свою отцовскую любовь подменил богатым содержанием. Проведя много лет жизни за . границей, Пьер возвращается в Москву только перед смертью отца. Семья не дорожила Пьером, и он не привык уважать отца, поэтому с головой окунулся в пьяное веселье. Московское общество осуждает его и считает невоспитанным, неблагодарным и безалаберным. Но чего можно ждать от человека, который не видел настоящей любви к себе? Пьер обретает свой дом спустя много лет в браке с Наташей Ростовой, выросшей в теплой, любящей гостеприимной семье. Жена дает ему ощущение нужности, значимости; наконец-то Пьера ждут дома! Так что же все-таки значит для человека дом? Ответ прост: дом - это место, где ты чувствуешь себя нужным, где тебя любят и ждут. Недаром в народе говорят: «Дом там, где твое сердце».