Help! Сочинение-миниатюра по теме "Над чем я впервые сегодня задумался"

Литература
Help! Сочинение-миниатюра по теме "Над чем я впервые сегодня задумался"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я впервые задумался Как получить хорошую оценку в школе я начал повторять все правила по литературе и математике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Уважаемые друзья !! Я вас очень прошу помогите пожалуйста !!!
Ответить
Математика
Тройнята роман михаил и тарас родились в один день. их брат павел старший от них ровно на 3 года. какое из предложеніх в ответах чисел может быть с...
Ответить
Английский язык
Girl's marks перевод
Ответить
Русский язык
Спиши вставь пропущенные имена прилагательное.Определи их морфолигические признаки и синтаксическую роль.Докажи ,что слова голубой белый является п...
Ответить
Математика
-13 + x=-218 -42-x =-28 x-428 = -21 -36-x = 9 -55-(-x)=128 -x-35 =-35*7(умножить на семь)
Ответить