Решите задачу. Дано: Параллелограмм ABCD. Угол А = 19 угол B. Найти: угол B = ?

Математика
Решите задачу. Дано: Параллелограмм ABCD. Угол А = 19 угол B. Найти: угол B = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол А = 19 градусов? Тогда непонятно, причём тут вертикаль от D. Но если А = 19 градусов, то и С = 19 градусов (в параллелограме противоположные углы равны ). Т.к. А+B+C+D = 360 градусов, то 19+B+19+D = 360, B+D = 360-38 = 322 градуса. Но т.к. в параллелограме противоположные углы равны, то B=D, т.е. B=D=322/2=161 градус. Ответ:161 градус.
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